高市攜手民團募逾473萬元 助千戶弱勢度難關

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）為協助弱勢家庭度過家庭變故與急難事件，高雄市社會局攜手民間團體募集逾新台幣473萬元扶助金，協助在地1360戶次弱勢家庭度過難關。今天舉辦感恩活動，感謝民間團體的付出。

高雄市社會局新興社福中心、三民社福中心、左營社福中心、楠梓社福中心攜手民間慈善團體、宗教團體及基金會等61個單位，募集逾新台幣473萬元扶助金，協助在地1360戶次弱勢家庭度過難關。

社會局今天舉辦「公私齊力 愛無限」社區資源連結服務感恩活動，感謝慈善及宗教團體、基金會與善心人士的付出。

46歲的阿傑，原本從事水電工作，長年照顧失明且須洗腎的哥哥，收入雖然不豐但尚能維持生活。不料阿傑今年6月被診斷罹患大腸癌末期，身體虛弱無法工作，生活陷入困頓。

社福中心社工接案後，立即協助阿傑及哥哥申請福利資格與補助，並連結在地慈善資源提供急難救助金及尿布、看護墊、營養品等生活物資，讓他們可穩定生活。

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今天的感恩活動上，致贈的每份感謝狀都附上受助者寫的感恩小卡，感謝慈善單位的協助，「謝謝叔叔阿姨提供我助學金，我會認真讀書」。簡單的隻字片語，傳達了受助者的感恩，讓會場充滿溫馨氣氛。

社會局表示，高雄市共有18處社福中心，社工能就近提供民眾在地專業的社會福利服務，並依弱勢家庭的需求，結合民間資源，提供家庭支持、經濟扶助等服務，公私齊力建構社會安全網，讓弱勢家庭能更有力量面對困境。民眾如家庭遭逢困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心，或洽諮詢專線（07）3344885。（編輯：李淑華）1131201