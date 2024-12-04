涉詐助理費交保後首進議會 黃紹庭：心情不受影響

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費1455萬元，被依貪污等罪起訴。黃紹庭交保後今天首度現身議會質詢，消瘦不少，他說，一向把所有心思放在問政及選民服務，心情不受影響。

黃紹庭涉詐領助理費新台幣1455萬元，雄檢日前依貪污等罪起訴，將在押的黃紹庭移由雄院審理。法官諭知黃紹庭150萬元交保，限制出境出海8月。

黃紹庭今天上午到高雄市議會進行市政總質詢，並接受媒體聯訪。黃紹庭坦言自己瘦了不少，「游泳圈瘦掉了」。最近1週都在準備質詢，很高興今天能夠質詢。

被問到這次涉案會否覺得委屈、心情如何，黃紹庭說，案情在審理中就不多談，但他心情很好，一切正常。他並強調，擔任民意代表十幾年，一向把所有心思放在議會問政及選民服務，「我覺得對我沒有什麼很大的影響，就工作而言」。

至於會否影響下次參選，黃紹庭說，這個言之過早，但是他會努力爭取。談到助理費議題，他說，讓專業去討論，畢竟此事涉及全台灣，「我也不是第一個」。

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黃紹庭強調，自己會繼續把議員工作做好。對於國民黨高雄市黨部曾表示，黨紀問題將交由考核紀律委員會研議。黃紹庭說，一切就按照規定走。

黃紹庭歷任高雄市議會第2、3、4屆議員，涉嫌自民國103年12月25日起，以李姓配偶等6人為人頭助理，向市議會申報助理補助費，並以低薪高報等方式詐領補助，總計詐領約1455萬元，遭高雄地檢署依貪污治罪條例等起訴。（編輯：謝雅竹）1131204