高雄跨年吹韓風 2NE1成員Dara登台

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）2025高雄夢時代跨年將於12月31日晚間6時55分登場，高雄市長陳其邁說，K-POP女團2NE1成員SANDARA PARK（Dara）將登高雄跨年舞台，「大家要跨年來高雄就對了，趕快訂飯店和車票。」

陳其邁今天上午主持市政會議前接受媒體聯訪，他說，跨年卡司除了盧廣仲、徐佳瑩、告五人、滅火器等，今天也加碼公布SANDARA PARK將登上高雄跨年舞台。

高雄市政府發布新聞稿表示，今天加碼公布SANDARA PARK將登上高雄夢時代跨年舞台；這不僅是她個人在台灣的跨年首秀，更是高雄跨年晚會首度邀請韓流頂級藝人演出。此外，晚會將由藝人歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠首度攜手主持。

陳其邁表示，高雄近年吸引世界級巨星來訪，每隔一段時間就有驚喜開箱，成為粉絲瘋狂追星的演唱會聖地，希望大家喜歡SANDARA PARK獻唱這份跨年大禮；同時也期待看到3名主持人在舞台上碰撞出熱烈火花。

高市府表示，2NE1預計明年2月唱進台灣，也是睽違8年再訪台，這次高雄讓粉絲搶先開箱，邀請成員之一、IG超過千萬粉絲追蹤的SANDARA PARK到跨年演出。

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SANDARA PARK說，非常期待到高雄參加跨年活動，「這是我第一次和高雄的朋友們一起迎接新的一年，歡迎全球Black Jack都到高雄，和我一起感受熱情與音樂的力量。」

高雄夢時代跨年晚會12月31日晚間6時55分於時代大道登場，卡司包括徐佳瑩、盧廣仲、SANDARA PARK獨家獻唱，告五人、麋先生、滅火器接力開場，還有U:NUS、阿跨面、Yappy、芮鯊RapShark、BBOY NANA、GENBLUE幻藍小熊、WING STARS等。（編輯：張雅淨）1131205