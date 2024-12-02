議員拿2看板問盼選手用何名稱征戰 陳其邁選Taiwan

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，台灣基進高雄市議員張博洋今天詢問高雄市長陳其邁希望自己國家的運動員用什麼名稱站上國際舞台？陳其邁選擇「台灣」，並強調不接受中國台北。

張博洋今天在高雄市議會質詢表示，台灣棒球選手國際賽表現亮眼備受矚目，選手接連表態自己是台灣來的選手。但選手出征國際，仍多使用Chinese Taipei，翻譯起來像是中國台北，對台灣很困擾。

張博洋詢問陳其邁，希望自己國家的運動員用什麼名稱站上國際舞台？並提供自製的台灣棒球隊隊服看板，及Taiwan、Chinese Taipei兩塊字牌讓陳其邁挑選，陳其邁馬上選擇Taiwan字牌，並強調絕不接受中國台北這種說法。

張博洋說，運動員都已經主動喊出自己是台灣隊，本土派的政治人物就應該趕快接棒，讓這樣的聲音被更多國人認同，讓台灣隊的名稱被世界看見。

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張博洋表示，若未來陳其邁有機會前進中央，務必把台灣正名的任務扛在肩上，持續推動台灣的國際能見度，把中華還給中國，讓台灣海闊天空。

此外，張博洋也在質詢時關切高鐵南延及台鐵高雄站工程等議題。陳其邁表示，若高鐵延伸屏東採高雄方案，周邊都市更新應同步進行。對於台鐵高雄車站與周邊商圈連通問題，副市長林欽榮表示，鐵道局允諾預留空間，技術不難。（編輯：李淑華）1131202