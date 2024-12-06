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汐止社后頻無預警停水 議員：團膳差點做不出來

2024/12/6 10:24
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（中央社記者趙敏雅新北6日電）新北市汐止社后近期傳出無預警停水，市議員張錦豪說，福德一路11月底4天停水3次，有食品團膳公司每天要提供逾3萬份營養午餐給大台北學校，餐點差點做不出來。

張錦豪表示，中興里福德一路常有民眾及商家反映水壓過低，甚至有幾次停水，尤其營養午餐業者如果沒水可用，導致無法供餐，將會影響學生權益。他以11月為例指出，月底曾發生3次，都要臨時找水車支援，因此邀集相關單位會勘，希望能就水量不足、管線老舊著手改善。

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中興里長蔡振國說，「這是老問題了，已經拖了10年」，當地有住宅區、工業區、商辦，用水需求量大，但因位處管線末端，加上新建的社區大樓多，使用管徑大的水管，等水送到里內，經常水壓不足，管線又小又舊、容易破管，反映多次遲未改善。

張錦豪與立法委員沈發惠昨天召集相關單位討論，提出3點改善措施，未來若再遇緊急停水，可致電02-26435280，聯絡北水公司白雲淨水廠，24小時可啟動北水加壓供水；中期請水公司規劃從南陽街的自來水管銜接過去，多一個進水點；長期則是針對整個大社后地區的老舊管線汰換，請水公司規劃後提報。（編輯：林恕暉）1131206

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