新北馬禮遜美國學校捐物資 駕駛員總工會助送愛

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市馬禮遜美國學校親師生認捐150箱寒冬送暖物資，今天由來自不同國家的學生打包裝箱，寫上祝福卡片。汽車運輸業駕駛員全國總工會攜手公益，將物資送至安得烈食物銀行。

安得烈食物銀行今天發布新聞稿表示，新北市馬禮遜美國學校（Morrison Academy Taipei）發起認捐150箱愛心食物箱活動，邀不同國家的學生與家長響應公益，今天在林口校區，齊心協力包裝愛心物資，並親筆寫下溫暖的祝福小卡。

新聞稿指出，生活物資包括米、麵、罐頭與調理包等生活物資，寫滿祝福的卡片也隨著食物一起封箱，成為寒冬溫暖的禮物。物資將援助協會所關懷的脆弱家庭，幫助脆弱家庭在困難中重拾希望。

安得烈食物銀行表示，中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會響應這項跨越國界與語言的愛心行動，動員將物資從林口區運送到新莊區，交接給安得烈食物銀行執行長羅紹和。

羅紹和指出，各界團結合作的力量，讓人感受愛心無國界。無論是師生或工會成員，以行動將愛心安全送達，運輸業駕駛員成為傳遞愛心的重要橋梁。

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新聞稿中，馬禮遜美國學校校長扎卡里‧索耶（Zachary Sawyer）表示，感謝能在耶誕節期間與安得烈食物銀行合作，透過簡單善舉分享愛給身邊需要的人；這行動也是啟發師生心靈的課程，實踐行善回饋社會。

駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉指出，工會長期投入公益，盼透過實際行動展現運輸業者對社會的關懷，也希望拋磚引玉讓更多企業與組織加入公益行列。（編輯：戴光育）1131206