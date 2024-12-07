慶祝中信兄弟奪總冠軍 楊瓊瓔發送雞排響應

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（中央社記者蘇木春台中7日電）慶祝中職總冠軍賽中信兄弟封王，國民黨籍立委楊瓊瓔響應發送雞排，今天在潭子與大雅區的宮廟舉辦慶祝活動，她表示，希望藉此讓更多人關注棒球運動，為各自支持的球隊加油。

楊瓊瓔今天上午與台中市議員賴朝國、吳呈賢、吳建德等人，接續前往潭子區潭水亭及大雅區永興宮發送雞排，每場發送150份雞排，並加送水果月曆，吸引許多民眾前往索取、氣氛熱鬧。

其中，潭子場拔得頭籌的賴姓市民說，他凌晨4時就到場排隊，上午7時不到整個潭水亭廣場就擠滿排隊人潮。另外，帶著雙胞胎孫子的阿嬤一口氣領到3片雞排，她表示，活動還能領到月曆，直呼「真的很棒」。

大雅場的林姓市民表示，他上午6時就到永興宮排隊，水果月曆不但實用，還能感受到慶祝中信兄弟封王的熱鬧氛圍。

楊瓊瓔會中表示，發送雞排不僅是分享中信兄弟奪冠的喜悅，也希望藉此讓更多人關注棒球運動，為各自支持的球隊加油。

楊瓊瓔服務處說明，慶祝中信兄弟在中華職棒35年成功拿下「年度總冠軍」，楊瓊瓔響應共發送600片雞排。8日上午將在神岡區順濟宮、14日上午在后里區鎮安宮，歡迎民眾到場參與，詳情可上楊瓊瓔臉書粉絲團查詢。（編輯：謝雅竹）1131207