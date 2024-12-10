恆春半島林班地居民修屋難 徐富癸協調解編

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（中央社記者黃郁菁屏東縣10日電）恆春半島部分區域受國家公園、林班地等多重限制，多年來造成當地居民不能自主修屋等不便。民進黨立委徐富癸日前為潭仔灣聚落住民召開協調會，要求解編林班地獲農業部同意。

徐富癸今天發布新聞稿表示，沒有從事林業的部落，土地被劃為林業用地是怪現象。居民原有住宅因天災受損，卻不能自主翻修，相當不便也不公，因此為潭仔灣請命，解決基本居住需求。經協調墾丁國家公園管理處將潭仔灣聚落變更為鄉村建築用地，已獲農業部同意核定解除林班地，林業署同意移交國產署，未來會再協助居民向國產署合法承租、使用土地。

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徐富癸表示，要求相關單位應全面盤點並解編「不當管制」、「不合時宜」林班地。森林法包括林班地、山坡地管理，應重新評估林地功能和目的是否有存置必要，並依環境、社會、經濟等面向檢討，適度解編，不應影響居民最基本生活需求。

農業部表示，依潭仔灣現地狀況及實務管理，認其性質已非屬森林法施行細則第3條規定所稱林地範疇，且已無存置公用必要。林業署恆春事業區第34林班內鵝鑾鼻段9筆土地，面積共計0.8755公頃，經劃入墾丁國家公園「一般管制區」鄉村建築用地的「潭仔灣聚落」範圍，同意專案解除林班。（編輯：郭諭儒）1131210