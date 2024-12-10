本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／4年前不畏中國施壓訪台 捷克參議長維特齊：為民主國家發聲
首頁 / 地方

恆春半島林班地居民修屋難 徐富癸協調解編

2024/12/10 20:37（12/10 21:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
恆春半島潭仔灣聚落土地被劃為林業用地，卻非從事林業部落，居民反映住宅受損無法自主翻修，相當不便。民進黨立委徐富癸獲知後為潭仔灣請命，目前農業部已同意解編林班地。（立法委員徐富癸辦公室提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年12月10日
恆春半島潭仔灣聚落土地被劃為林業用地，卻非從事林業部落，居民反映住宅受損無法自主翻修，相當不便。民進黨立委徐富癸獲知後為潭仔灣請命，目前農業部已同意解編林班地。（立法委員徐富癸辦公室提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年12月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣10日電）恆春半島部分區域受國家公園、林班地等多重限制，多年來造成當地居民不能自主修屋等不便。民進黨立委徐富癸日前為潭仔灣聚落住民召開協調會，要求解編林班地獲農業部同意。

徐富癸今天發布新聞稿表示，沒有從事林業的部落，土地被劃為林業用地是怪現象。居民原有住宅因天災受損，卻不能自主翻修，相當不便也不公，因此為潭仔灣請命，解決基本居住需求。經協調墾丁國家公園管理處將潭仔灣聚落變更為鄉村建築用地，已獲農業部同意核定解除林班地，林業署同意移交國產署，未來會再協助居民向國產署合法承租、使用土地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

徐富癸表示，要求相關單位應全面盤點並解編「不當管制」、「不合時宜」林班地。森林法包括林班地、山坡地管理，應重新評估林地功能和目的是否有存置必要，並依環境、社會、經濟等面向檢討，適度解編，不應影響居民最基本生活需求。

農業部表示，依潭仔灣現地狀況及實務管理，認其性質已非屬森林法施行細則第3條規定所稱林地範疇，且已無存置公用必要。林業署恆春事業區第34林班內鵝鑾鼻段9筆土地，面積共計0.8755公頃，經劃入墾丁國家公園「一般管制區」鄉村建築用地的「潭仔灣聚落」範圍，同意專案解除林班。（編輯：郭諭儒）1131210

#墾丁國家公園管理處
#民進黨
#國產署
#農業部
#墾丁國家公園
#徐富癸
#林業署
徐富癸
交通部霸凌申訴案18件 陳世凱：有完善體制處理綠委憂中製啤酒傾銷攻台 籲政府挺本土提因應對策
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：