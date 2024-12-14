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嘉義南靖國小教學大樓落成 外觀如糖廠火車

2024/12/14 15:54（12/14 16:26 更新）
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嘉義縣水上鄉南靖國小緊鄰南靖糖廠，新建校舍以「糖廠火車及倉庫」為發想，14日落成啟用，從遠處觀看，色彩繽紛新校舍彷彿是行進中小火車。中央社記者蔡智明攝 113年12月14日
嘉義縣水上鄉南靖國小緊鄰南靖糖廠，新建校舍以「糖廠火車及倉庫」為發想，14日落成啟用，從遠處觀看，色彩繽紛新校舍彷彿是行進中小火車。中央社記者蔡智明攝 113年12月14日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉義縣水上鄉南靖國民小學緊鄰南靖糖廠，新建教學大樓以「糖廠火車及倉庫」為設計構想，經2年施工今天落成啟用，遠觀像1列行進中的台糖小火車，成為水上最亮眼建築。

南靖國小舉行第77屆校慶並啟用新建校舍，嘉義縣長翁章梁與水上鄉長林緗亭等剪綵，在陶板上印手印、落款，為特殊日子留下紀念。

南靖國小校長曾俊銘表示，新校舍是火車造型3層樓建築，火車頭為行政辦公區，後面1節1節車廂是班級教室，以橘、綠、黃、藍呈現多元繽紛、陽光活潑設計感。

第2棟建築是幼兒園學習場域，以糖廠倉庫造型營造家的氛圍，而校門口涼亭及中庭牆面火車意象，以南靖在地元素創作出活潑、繽紛及光影作品，讓夜間的南靖國小增添浪漫。

嘉義縣政府教育處表示，新校舍民國111年1月7日動土，經2年多拆除、重建，從申請到完工歷經7年，投入經費約新台幣1.5億元，包含26間教室、運動場、籃球場及停車場。

教育處說，南靖國小連2年新生入學數增加，目前國小82人、幼兒園28人；學校歷史悠久，原本只招收日本人子女，36年開始招收糖廠員工子弟。（編輯：李明宗）1131214

嘉義縣南靖國小14日舉行第77屆校慶活動並啟用新建校舍，縣長翁章梁（中）出席剪綵，並在陶板上留下手印、落款，留下紀念。中央社記者蔡智明攝 113年12月14日
嘉義縣南靖國小14日舉行第77屆校慶活動並啟用新建校舍，縣長翁章梁（中）出席剪綵，並在陶板上留下手印、落款，留下紀念。中央社記者蔡智明攝 113年12月14日
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