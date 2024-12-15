台南水道博物館手做耶誕禮 建物景觀縮小變盆栽

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南山上花園水道博物館將日治時期留下的快濾池規劃為「多肉植物區」，耶誕節前推出迷你水道耶誕盆栽體驗，讓遊客自己動手做出縮小版水道造型盆栽，增添過節氣氛。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，今年水道博物館以動手做方式，讓耶誕節與禮物概念更具體化，遊客在動手做之前也可以先逛一圈園區，對園區多一點認識，做出來的耶誕盆栽也會更具有故事性。

謝仕淵指出，館方今年與創意手作業者合作發揮創意，將水道博物館西式建築造型、紅磚外觀與快濾池多肉植物區等特色場景縮小，組合成迷你水道耶誕盆栽，並開放民眾報名自己動手做，讓大家把水道之美與耶誕節一起帶回家。

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台南山上花園水道博物館提供資料指出，本次合作業者麒麟貓工作室特意觀察水道建築，準備多種盆栽造型，有建築、煙囪、整體造景式可以選擇，課程中帶大家上色、植物組裝、安裝擺飾等，步驟簡單又有趣，完成後成就感滿溢，還可以點燈，增添節日氛圍。

館方指出，水道博物館建築之美是園區特色，而日治時期留下的快濾池現為多肉植物區，特殊的類沙漠景觀也頗受遊客喜愛，此次推出迷你水道耶誕盆栽體驗活動，於21日、22日兩天上午與下午各安排一場次，民眾可先上水道博物館臉書粉絲專頁或麒麟貓工作室臉書粉絲專頁預約報名。（編輯：唐聲揚）1131215