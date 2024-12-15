新北歡樂耶誕城演唱會 寒天中上萬人嗨翻市民廣場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北15日電）新北歡樂耶誕城今晚舉辦「魔幻巨星耶誕演唱會」，吸引上萬人潮擠爆市民廣場，隨著Energy等人氣團體及歌手接力演唱下，在寒冷天氣中炒熱氣氛引爆群眾熱情。

從昨天起舉辦兩天的「魔幻巨星耶誕演唱會」，為歡樂耶誕城掀起高潮，從下午就陸續湧進群眾，市府預估全天人潮達20多萬人次，而市民廣場更湧進逾3萬5000人，為確保安全，市府在連外天橋啟動只出不進的人流管制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

演唱會由合體回歸後人氣狂飆的Energy團體熱鬧開場，接著icyball冰球樂團、BOOM!怪物星人、洪暐哲、理想混蛋Bestards、AcQUA源少年R.Y.G.、宇宙人、Ozone及告五人等明星團體接力登場，引發歌迷熱烈尖叫，全場氣氛沸騰。

市府表示，後續還將舉辦新北耶誕平安晚會-天使奇幻之夜，以及耶誕馬拉松接力賽與「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」等活動，歡迎大家一起共襄盛舉。（編輯：陳仁華）1131215

新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」15日熱鬧舉行，多組歌手、團體接力登場，許多民眾守候追星。中央社記者王鴻國攝 113年12月15日

新北歡樂耶誕城15日晚間舉辦「魔幻巨星耶誕演唱會」，男團Energy帶來經典歌曲「放手」、「星期五晚上」，讓全場氣氛沸騰。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 113年12月15日