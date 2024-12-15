新北歡樂耶誕城演唱會 寒天中上萬人嗨翻市民廣場
2024/12/15 21:48（12/15 22:26 更新）
（中央社記者王鴻國新北15日電）新北歡樂耶誕城今晚舉辦「魔幻巨星耶誕演唱會」，吸引上萬人潮擠爆市民廣場，隨著Energy等人氣團體及歌手接力演唱下，在寒冷天氣中炒熱氣氛引爆群眾熱情。
從昨天起舉辦兩天的「魔幻巨星耶誕演唱會」，為歡樂耶誕城掀起高潮，從下午就陸續湧進群眾，市府預估全天人潮達20多萬人次，而市民廣場更湧進逾3萬5000人，為確保安全，市府在連外天橋啟動只出不進的人流管制。
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演唱會由合體回歸後人氣狂飆的Energy團體熱鬧開場，接著icyball冰球樂團、BOOM!怪物星人、洪暐哲、理想混蛋Bestards、AcQUA源少年R.Y.G.、宇宙人、Ozone及告五人等明星團體接力登場，引發歌迷熱烈尖叫，全場氣氛沸騰。
市府表示，後續還將舉辦新北耶誕平安晚會-天使奇幻之夜，以及耶誕馬拉松接力賽與「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」等活動，歡迎大家一起共襄盛舉。（編輯：陳仁華）1131215
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