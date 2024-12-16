雲林推銷虎尾糖都特色 與長野縣共推觀光簽備忘錄

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）已有117歷史的台糖公司虎尾糖廠18日起進入製糖期，雲林縣觀光協會今天與日本長野縣觀光機構簽署合作備忘錄，將藉由糖都特色與長野縣進行觀光合作與交流，增進台日友好。

雲林縣文化觀光處今天舉辦糖都嘉年華宣傳記者會暨長野縣觀光機構與雲林縣觀光協會簽訂觀光MOU（合作備忘錄），由日本長野縣觀光機構專務理事佐藤啓介和雲林縣觀光協會理事長陳宏杰代表，雲林縣長張麗善等人見證。

虎尾糖廠廠長蘇建元表示，虎尾糖廠是全台唯二仍在製糖的糖廠，更是全國唯一使用五分車載運甘蔗製糖的糖廠，18日起進入製糖期，屆時虎尾鎮將飄散的糖香，這是虎尾鎮獨特的城市特色。

張麗善說，縣府28日將舉辦首屆「糖都嘉年華」以創新形式結合文化與觀光，期望透過活動喚起更多人對糖業歷史的珍視，重溫台灣的甜蜜記憶。

張麗善相當樂見民間共同推觀光，讓日方看見台灣在文化結合觀光上的投入，期盼透過跨國交流，未來一同攜手帶動文化旅遊的共榮發展。

佐藤啓介會後大啖甘蔗汁跟糖葫蘆，他表示，這幾天的行程將深入了解雲林縣的文化觀光特點，也希望能將長野縣的魅力，包括雪景和美景，傳達給大家，邀請雲林縣的朋友們到長野縣旅遊。

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陳宏杰則說，與長野縣簽署合作備忘錄是第一步，22日將舉辦觀光論壇，會後將提出台日觀光合作具體方向給相關單位，落實台日緊密合作。

雲林縣文化觀光處長陳璧君指出，虎尾鎮因虎尾糖廠而起，希望將糖都的獨特魅力與文化價值特色推向國際舞台。縣府28日在虎尾同心公園舉辦首屆糖都嘉年華，帶領大家深入探索糖都獨特魅力；製糖期期間，另有季節限定遊程「甜蜜季風」，及一連串糖業文化路徑活動，邀請大家一起追五分車，重溫甜蜜時光。（編輯：李淑華）1131216