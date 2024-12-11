e啟讀出未來 雲林獲贈逾千台閱讀器行動圖書館啟航

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）元太科技與其電子紙生態圈內等22家廠商今天捐贈雲林1024台彩色電子書閱讀器，惠及縣內40所國小；每台閱讀器內建108本書籍，切合不同年齡層學生需求，致力提升學童閱讀興趣與素養。

雲林縣政府今天在土庫越港國小舉行「e啟讀出未來－電子書閱讀器行動圖書館」捐贈記者會，縣長張麗善感謝元太科技及其電子紙生態圈內共22家廠商慷慨捐贈。

元太科技董事長李政昊指出，此次與22家廠商一起捐贈價值約新台幣3000多萬元產品給雲林縣學生，尤其大家都是在海外打拚的企業，能回到台灣、照顧台灣學童是他們的榮幸。

張麗善致詞表示，閱讀是提升學童能力的關鍵，但在數位時代，學童面臨眾多電子產品誘惑，專注力常受到挑戰；此次捐贈的電子書閱讀器，為學生提供專注、安全的數位閱讀環境，幫助他們透過閱讀開啟廣闊世界。

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張麗善認為，「e啟讀出未來」專案，不僅是一場科技與教育完美結合，更是對雲林縣教育的深遠投資，電子書閱讀器成為學童手中的行動圖書館，讓閱讀變得更加便捷有趣，提升學童數位學習能力。

雲林縣教育處表示，此次捐贈提供1024台彩色電子書閱讀器，惠及全縣40所國小；每台閱讀器內建108本精挑細選書籍，內容涵蓋品德教育與科技發展，切合不同年齡層學生需求。（編輯：陳仁華）1131211