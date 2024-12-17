「台南400宴」加開88桌 12/18開放訂購

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市政府12月29日將在大台南會展中心舉辦「台南400城市食力-400宴」，12月4日開放預購，限量400桌已完售，市長黃偉哲今天宣布再加開88桌，18日中午12時開放訂購。

「台南400宴」是台南400城市食力系列活動的壓軸，邀集台南4大總舖師辦桌，4日中午12時在全台7-11門市ibon機台與售票系統開放訂購。

「台南400宴」限量400桌、4000個名額，4日開放預購後不到4分鐘完售，但當時39桌未完成付款及退訂，7日中午12時再次開放預購，且已完售。

南市府觀光旅遊局告訴中央社記者，「台南400宴」開訂完售，不少人透過管道要求加開桌數，黃偉哲才決定增開88桌，從400桌增至488桌。

黃偉哲說，這次辦桌活動是台南飲食文化完美展現，現場將邀請荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）及國立台南藝術大學國樂團演出，帶來高規格辦桌饗宴。

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「台南400宴」邀集台南知名4大總舖師，包括阿勇家餐飲事業汪義勇（阿勇師）、施家班餐飲宴席玄饌宴會館施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席餐廳郭育宏等人聯手操刀。

「台南400宴」將出菜10道佳餚，分別是「五福府城耀荷南」、「粉絲宮煲炒帶子」、「布袋干貝繡球雞」、「荷葉米糕網西丸」、「南式古味紅燒羹」、「台式極品佛跳牆」、「溜油龍膽石斑魚」、「紹興藥膳海大蝦」、「金玉滿彩水果塔」、「仙草凍併冰淇淋」，富有台南味。（編輯：李淑華）1131217