南捷藍延線環評成果完成 12/30起3場會議蒐集意見

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市政府加速台南捷運第1期藍線延伸線計畫進度，已完成環境影響評估成果，預定今年12月30日至明年1月8日舉辦3場環評作業公開會議，蒐集沿線居民意見，再參考納入說明書。

南市府交通局今天指出，台南捷運第1期藍延線綜合規劃去年啟動，同步配合綜規的環境影響評估成果已完成，預定今年12月30日、明年1月6日及8日分別在仁德區仁義里活動中心、歸仁區歸仁里活動中心及關廟區山西宮會議室舉辦環評作業公開會議。

交通局希望透過公開會議說明施工及營運階段對環境可能影響及減輕對策，蒐集沿線居民意見，再參考納入環境影響說明書，接著提報中央審議爭取核定。

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交通局表示，第1期藍延線環評調查開發範圍的生活、自然、社會、經濟、文化、生態等，預測分析及提出環境管理計畫，包含環境現況、施工與營運期間影響及減輕對策。

第1期藍延線採和第1期藍線、深綠線相同的高架單軌系統，全線長度15.09公里，共設置15座車站及1座機廠，路線銜接第1期藍線，將捷運服務範圍從市區推展至歸仁、關廟、仁德及沙崙智慧綠能科學城。（編輯：郭諭儒）1131220