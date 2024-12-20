新北三多國中推天人共好課程 奪教學卓越金質獎

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市教育局表示，樹林區三多國中教師群以在地都會中被遺忘的弱勢貧瘠土地，結合「里山」環境的精神，開發人與自然共生共好的課程，今天獲選為教育部教學卓越金質獎。

113年度教育部教學卓越獎今天在南投縣文化局演藝廳頒獎。新北市教育局發布新聞指出，新北市立中和高中、板橋高中、三多國中、文德國小、大坪國小、景新國小附設幼兒園獲得金質獎，石門國小附幼獲得銀質獎。

其中，三多國中的教育課程方案是利用樹林區當地舊地名，並結合「里山」精神設計。「里山」源於日語的詞彙，「里」代表居住環境，「山」代表自然環境，即人與自然的共生共好。團隊從在地故事出發，培育學生自主學習、動腦思考及動手創作的能力，勇奪金質獎。

教育局表示，板橋高中由國文科及歷史科教師合作規劃五感課程，透過動手做，促發學生自主系統思考與解決問題的能力；中和高中以美感教育為核心，藉生活美學與創新媒材實作，培養學生賞析、分享、設計與應用的態度及能力。

另外，大坪國小位處多雨的北海岸萬里區，學校以雨為課程核心軸線，培養學生主動探索，發現學習樂趣；景新國小附幼透過遊戲學習，發現蝴蝶的蹤跡，在飼養照護蝴蝶的過程學會接受生命無常。

教育局指出，教學卓越獎被視為教育領域的「奧斯卡」最高榮耀及典範學習，新北市學校獲獎，展現多元特色及課程扎根成果。（編輯：戴光育）1131220