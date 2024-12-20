加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北三多國中推天人共好課程 奪教學卓越金質獎

2024/12/20 21:00（12/20 21:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市樹林區三多國中教師以都會中被遺忘的弱勢貧瘠土地的故事結合里山精神，開發出人與自然共生共好課程，榮獲教育部教學卓越金質獎肯定，20日團隊開心接受教育部長鄭英耀（後左3）表揚。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月20日
新北市樹林區三多國中教師以都會中被遺忘的弱勢貧瘠土地的故事結合里山精神，開發出人與自然共生共好課程，榮獲教育部教學卓越金質獎肯定，20日團隊開心接受教育部長鄭英耀（後左3）表揚。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市教育局表示，樹林區三多國中教師群以在地都會中被遺忘的弱勢貧瘠土地，結合「里山」環境的精神，開發人與自然共生共好的課程，今天獲選為教育部教學卓越金質獎。

113年度教育部教學卓越獎今天在南投縣文化局演藝廳頒獎。新北市教育局發布新聞指出，新北市立中和高中、板橋高中、三多國中、文德國小、大坪國小、景新國小附設幼兒園獲得金質獎，石門國小附幼獲得銀質獎。

其中，三多國中的教育課程方案是利用樹林區當地舊地名，並結合「里山」精神設計。「里山」源於日語的詞彙，「里」代表居住環境，「山」代表自然環境，即人與自然的共生共好。團隊從在地故事出發，培育學生自主學習、動腦思考及動手創作的能力，勇奪金質獎。

教育局表示，板橋高中由國文科及歷史科教師合作規劃五感課程，透過動手做，促發學生自主系統思考與解決問題的能力；中和高中以美感教育為核心，藉生活美學與創新媒材實作，培養學生賞析、分享、設計與應用的態度及能力。

另外，大坪國小位處多雨的北海岸萬里區，學校以雨為課程核心軸線，培養學生主動探索，發現學習樂趣；景新國小附幼透過遊戲學習，發現蝴蝶的蹤跡，在飼養照護蝴蝶的過程學會接受生命無常。

教育局指出，教學卓越獎被視為教育領域的「奧斯卡」最高榮耀及典範學習，新北市學校獲獎，展現多元特色及課程扎根成果。（編輯：戴光育）1131220

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：