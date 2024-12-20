竹縣東興圳光藝節點燈 寫詩展演自然意象倡永續

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣東興圳光藝節今天點燈，新竹縣長楊文科表示，此次主題是「寫一首詩．給路上的風景」，邀請藝術家將雨、風、光等自然意象融入光影藝術裝置中，展現自然和諧永續精神。

新竹縣東興圳光藝節今天晚間舉辦點燈儀式，楊文科、新竹縣文化局長朱淑敏等人出席揭幕，現場還有樂團「怕胖團」、「宇宙人」等演出。天氣雖寒冷，但仍吸引不少民眾到場。

楊文科接受媒體聯訪時表示，此次光藝節還邀請在地學童到東興圳水岸，將親身感受寫成二行詩，並以立體文字、螢光石、霓虹燈等素材，將詩句意境轉化為裝置藝術，呈現新穎的展覽形式。

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朱淑敏告訴中央社記者，日本籍藝術家小松宏誠在此次活動展出「雨之歌」、「風之花瓣」、「森之夢」等作品，將自然風景意象融入創作，並結合燈光色彩於光影藝術裝置中，盼展現與自然和諧共生的永續精神。

她說，東興圳光藝節即日起展出至明年2月16日，其中在明天與後天的下午2時至晚間6時安排表演團體「甜約翰」、「咖哩玩劇團」及「黃子軒與山平快」等演出，現場也設有市集，邀請民眾欣賞光藝術裝置，也可隨心漫步市集嚐美食。（編輯：戴光育）1131220