財劃法修正通過 南市府：不利地方區域均衡發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南21日電）立法院昨天三讀通過財政收支劃分法修正案，台南市政府今天表示，將拉大城鄉差距，不利地方區域均衡發展，水平分配應由中央和地方充分討論，考量地方需求修訂。

台南市政府財政稅務局長李建賢今天告訴中央社記者，財劃法修正通過，提高地方統籌分配稅款立意是好的，對地方政府也是利多，但水平分配有待研議，不只考慮人口，也要考慮土地面積，稅籍營業額及縣市產值貢獻也應考慮在內。

市府新聞稿指出，財劃法修正通過後，預估中央將釋出新台幣3753億元給地方，多數資源將更往北部集中，拉大城鄉差距，不利地方區域均衡發展。水平分配應由中央與地方政府充分討論，詳加考量地方需求，才能公平合理。

市府表示，財劃法25年未修正，直轄市由2都變成6都，營利事業營業額以公司設立稅籍為計算方式，反讓中央將資源分配給台北市，南部污染、生產貢獻、環境、交通、道路工程及維護未被計入，分配嚴重不公。

此外，人口數占比由現行20%一次調升至45%，將使地方政府祭出各種社福政策支票搶人，地方支出浪費情形加大，不利區域均衡發展。

市府表示，中央釋出3753億元，有助於地方財政改善及自主能力，但分配存在不公平、不合理制度，人口可能更往都市集中，農村更凋零，反不利城鄉發展，應將人口結構納入，達到地方真正需求。

台南市長黃偉哲則說，在野黨透過不民主程序，強行通過非常不符合公平正義的財劃法，他無法吞下這口氣，相信台南市民也無法接受，以人口及土地面積來說，試算後，台南市竟輸給新竹市、彰化縣增幅，這是重東輕西，重離島輕本島，重北部輕南部的財劃法，台南市政府全力反對。（編輯：謝雅竹）1131221