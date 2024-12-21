媒體人義賣觀音畫作助台南弱勢長者 黃偉哲加碼善款

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（中央社記者張榮祥台南21日電）電視台、媒體人和台語歌手多人今天出席台南市公益義賣活動。將收藏觀世音菩薩畫像捐出義賣，所得新台幣30萬元全數捐贈華山基金會，市長黃偉哲也加碼響應善行。

電視台主播錢怡君、譚伊倫、劉方慈、林靖芬、及媒體人詹凌瑀、王皖佳和台語歌手麗蓉等人，今天齊聚台南玉衡藝術中心進行收藏觀世音菩薩畫像義賣，所得全數捐贈華山基金會，支持台南獨居長者服務工作。

黃偉哲也出席記者會現場感謝媒體、藝文界人士對弱勢長者關懷與貢獻，展現媒體人「人美心善」一面，更為推動社會公益注入暖流。

黃偉哲說，面對超高齡化社會挑戰，南市府長期關懷長者，推動「台南市政府社會局關懷獨居老人服務計畫」，透過65歲以上長者盤點普查，將獨居、雙老及獨力照顧戶長者區分高、中、低危機等級，建檔列冊，持續整合公私部門資源，提供最需要服務。

此外，市府也鼓勵市民主動關心身邊長輩，串聯鄰里間關懷網絡，讓台南成為一座高齡友善幸福城市。

此次義賣7幅觀音畫像由「鄭高輝慈善基金會」以新台幣30萬元認購，善款全數交華山基金會台南區，作為長期服務弱勢老人經費。黃偉哲響應善行，當場加碼3萬元善款，獲得全場熱烈掌聲。

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華山基金會彰南A屏區區長林秀儀表示，璽硯老師畫作將菩薩慈悲形象與媒體人公益精神相結合，呼應星雲大師「只要肯利益社會大眾，當下就是菩薩」理念，期待更多人加入關懷弱勢長者行列。

華山基金會成立超過20年，在全台近400個據點免費提供「三失」（失依、失能、失智）老人到宅服務，守護近3萬名長者。目前基金會推動「2025常年服務」及第22屆「愛老人 愛團圓」公益計畫，邀請社會各界每月捐助1250元，共同為弱勢長者打造溫暖陪伴。（編輯：孫承武）1131221