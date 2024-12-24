台南添2路小黃公車 無障礙9人座車型加入

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市「小黃公車」今天新增「藍25」、「藍30」兩條串聯西港、佳里、安南區路線，並提供9人座無障礙車型加入營運，方便小型聚落中使用輪椅居民外出與就醫。

台南市政府交通局上午在西港區大塭寮保安宮舉行啟航儀式，台南市長黃偉哲化身服務人員，協助輪椅旅客使用升降設備體驗搭乘。

黃偉哲致詞表示，相較傳統公車更舒適、更環保的小黃公車，在台南各地已是不可或缺交通工具，偏鄉長者更是讚譽有加，至今已累積24萬人次搭乘，還曾得過號稱政府部門奧斯卡獎的「政府服務獎」。

他說，今日亮相的9人座新車型，不只座位數變多，還配備升降機可將第3排座位變成輪椅空間，服務民眾方式更多元、貼心。

黃偉哲強調，在中央支持下，台南市今年第5期計畫11條路線已全數開通上線。包括山區、海邊都有，明年還會有新增路線，透過政府補貼，年長者不論要去醫院看病，或去市場買菜都很方便，希望民眾可多預約運用。

台南市交通局長王銘德說明，「藍25」由佳里站經七股永吉到安南區的台南產業園區（原台南科技工業園區），「藍30」則由西港出發經七股竹橋到佳里站，2條路線都串聯當地活動中心、地方聚落、宮廟等，也可在佳里轉運站轉乘幹、支線公車。

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王銘德指出，「藍25」是原有傳統公車路線轉型，因原本公車每班次載客平均不到1人，轉型小黃公車路線後改為預約班次，有需求再發車，節省公帑，又可配合民眾搭乘時間。

他說，「藍30」為新闢小黃公車路線，考量西港區台19線以西小型聚落如南海埔、大竹林、大塭寮及七股竹子港地區，因鄰里巷道狹小，一般公車無法進入，以往長輩搭公車要步行數公里到幹道旁，小黃公車則可深入村里服務，補足長年公共運輸缺口。（編輯：謝雅竹）1131224