台南永康增智慧路邊充電停車柱 將成示範社區

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）在台南永康區5處社區主動爭取下，市府於東橋七路建置58席智慧路邊停車格，今天啟用，其中5席設置「智慧路邊充電停車柱」，將成為智慧路邊充電停車格示範社區。

市長黃偉哲在啟用儀式致詞表示，台南市積極推動智慧停車管理，自民國108年起陸續建置「智慧路邊停車計費系統」，截至目前，已有4000餘席智慧路邊停車柱上線服務，停車智慧化推動成績，台南市不但是六都第一，同時效果也最好。

黃偉哲指出，今天台南市智慧路邊充電停車示範社區正式上線，未來市府也將持續針對新興社區大樓建置智慧停車設施，加上污水下水道接管率已達29.3%，使全市現代化又往前邁進一步。

台南市政府交通局長王銘德表示，目前許多社區大樓礙於法規或住戶意願等因素，無法即刻於大樓內部設置充電樁，「智慧路邊充電停車柱」可解決電動車主里程焦慮。

王銘德指出，此次由永康區5處社區管理委員會主動爭取，於東橋七路設置智慧停車格並安裝「智慧充電停車柱」，交通局積極回應社區電動車車主充電需求，達成「智慧充電，社區來電」。

王銘德說明，路邊設置「智慧充電停車格位」並非電動車專用格位，為兼顧非電車臨停權益，第1小時內仍維持一般停車費率，第2小時起收取差別費率（每半小時15元），以提高周轉率，保障電動車充電服務。

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他說，「智慧充電停車格位」充電服務費採使用者付費原則，實際使用充電服務的車輛，以每分鐘1元、功率7Kwh計算充電服務費。

王銘德指出，智慧路邊停車計費系統上線迄今，已分別提升路段停車格周轉率69%、使用率59%，有效減少車位閒置問題；另外，透過連續3年、每年1000份滿意度調查了解，市民對智慧停車柱有高達90%滿意正面評價，未來仍將持續升級設備、增加服務項目。（編輯：陳仁華）1131127