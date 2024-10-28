台南小黃公車添新化2路線 純電動7人座休旅車加入

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市「小黃公車」今天開通新化區「綠14」、「綠15」2條路線，首次由市府輔導計程車業者轉型「市區汽車客運業」營運，並引入國產純電動7人座休旅車提供服務。

台南市長黃偉哲主持通車典禮致詞表示，市府致力推動綿密公共運輸路網，新化區位於丘陵與平原交界，地勢東高西低，部分居民散居山區村落，道路狹小又蜿蜒，特別適合使用小黃公車服務。

黃偉哲指出，台南小黃公車不斷進化，這次首度導入國產純電動7人座休旅車，座位數更多，乘座空間更大更舒適，綠能運輸落實低碳淨零永續城市，也是首次由市府輔導計程車隊業者轉型「市區汽車客運業」，並頒發市區客運營業執照，象徵偏鄉運輸及公車路網緊密結合。

台南市政府交通局長王銘德表示，「綠14」、「綠15」路線為一般公車轉型，未來尖峰時段仍維持公車載運，離峰班次改為小黃公車，並提供站牌1公里內到府接送及預約功能，節省成本又提升便利性。

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王銘德指出，「綠14」由新化到九層嶺，「綠15」由新化到五甲勢，其中在許多地點設置台南獨創「預約站牌」，即使路線沒有直接經過，也能提供客製化交通服務，「綠15」預約站牌還擴及以往被列為公共運輸缺口的龍崎區土崎里部落，補上大台南公共運輸最後一塊拼圖。

王銘德說，加上今天通車路線，台南已有33條小黃公車路線，擴及21個行政區，總搭乘人次突破22萬人次，今年還有9條路線將陸續上線，力拚把小黃公車開到台南每個角落。（編輯：陳仁華）1131028