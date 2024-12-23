台南新市國小奪客語教學榮譽 非重點區唯一獲獎

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）客家委員會日前公布113年度「獎勵推動客語教學語言學校及客語教學者」得獎名單，台南市新市國小在國小組脫穎而出，成為非客家重點發展區唯一獲獎學校。

新市國小校長李智賢告訴中央社記者，新市國小全校師生近1700人，客家族群僅占全體學生不到1%，靠全體師生努力營造優質校園客語環境，以創意、多元化將客語帶入學校融入生活，已成為學校特色之一。

李智賢指出，新市國小自民國100年以來積極推動客家語言文化教育與傳承，除了成立戲劇、口說、歌唱等客語社團，每週二母語日會播放客家音樂，並鼓勵學生參與全國客家語文競賽，更曾拍攝客家微電影，用影像記錄家鄉故事。

他說，客家日體驗活動、闖關活動、客家文物展、營養午餐客家美食大賞以及規劃客家會話學習步道等，可讓學生在生活中自然接觸並學習客語。

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台南市政府客家事務委員會主委陳新裕指出，新市國小開放、多元化教育訴求，符合科技新市鎮小學教育需求，客家語言文化以最自然方式被全校師生喜愛、分享，充分達到學校客語教學最大效果，此次獲獎就是最大肯定。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南是台灣最早開發地區，多元文化與族群融合交織，雖然客家人比例僅占全市總人口約7%，但市府會持續推廣客家文化，期待未來有更多學校參與，共同推動客家文化永續傳承。（編輯：李亨山）1131223