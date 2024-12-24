台南學甲道路新標線挨批看不懂 將重新規劃

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市學甲區台19線華宗路段近日道路標線重新設置，卻因設計不規則挨批，像是抽象畫，影響用路人判斷，今天會勘，公路總局承諾委由台南市交通局重新規劃。

民進黨立委林俊憲服務處指出，台19線新設的道路標線，因設計不合理，被許多用路人抱怨看不懂，導致行車安全備受質疑，民進黨市議員謝舒凡、立委林俊憲以及立委賴惠員服務處接獲居民陳情，邀集公路總局、台南市政府交通局等相關單位現勘，並要求盡快調整。

謝舒凡表示，台19線華宗路段是學甲區重要交通幹道，近期新設置的道路標線曲折不規則，像是抽象畫，用路人難以分辨行駛路徑，有民眾反映駕駛時不知道應靠哪條線行駛。

她說，道路標線是行車安全重要依據，此次設計不但不符標準，還影響用路人判斷，應立即檢討改善，這樣的標線，公路總局官員應自己開看看是否合理。

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林俊憲服務處指出，此次標線設計讓政府推動人本交通安全政策美意失焦，反而造成用路人困擾，相關負責單位應檢討並提出改善計畫，在最短時間內還給用路人清楚且安全道路，未來也將加強公共工程施工細節品質監管，確保類似問題不再發生。

林俊憲服務處指出，公路總局承諾此處標線設計將委託台南市交通局重新規劃，並在區公所舉行說明會，彙整居民需求全面調整。（編輯：郭諭儒）1131224