台南市政會議移師曾文願景園區 促區域均衡發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市政府今天在曾文市政願景園區召開市政會議，發表市長黃偉哲施政6週年成果。黃偉哲說，退場大學校舍轉型曾文市政願景園區，展現市府均衡區域發展，將持續穩健推動建設。

黃偉哲表示，就職週年前夕選在第三市政中心「曾文市政願景園區」召開市政會議，除了兌現他對大曾文區願景承諾，展現市府均衡區域發展決心，同時也宣告活化轉型大學退場後校舍，節省新建廳舍公帑。

黃偉哲指出，在中央政府努力及地方政府全力配合下，半導體S廊帶在南部實現，台南作為廊帶軸點，持續擴大招商吸引國際企業設廠，以南科台南園區來說，2022年產值首度超越竹科，成為3大科學園區之首，今年產值更可望破2兆元。

黃偉哲強調，台南市作為文化古城及科技新都，未來會加強各項基礎建設及強化公共服務，並希望市府團隊不僅要和全台各縣市競爭，更要積極走出去和世界競爭。

市府發表黃偉哲施政6週年成果影片，並感謝市民與市府攜手，在2024台南400這一年，共同為這座城市留下許多成就。

市府提供資料指出，黃偉哲市長所提6大願景逐步穩健實現。「富饒台南」方面，擴大南科及沙崙智慧綠能科學城的產業優勢，過去6年創造超過2200億元招商投資額、逾3200億元產值，以及5.1萬個就業機會。

「便捷台南」打造42條小黃公車路網，路線遍及27區，YouBike 2.0站點今年9月突破500站，明年底前將再增125站；此外，積極解決市區停車問題，向中央爭取前瞻預算規劃興建13座立體停車場。

在「活力台南」方面，長照服務涵蓋率連續3年六都第一，今年並獲「全國健康城市暨高齡友善城市卓越獎」，是全台唯一獲得最高榮譽獎項城市。

「永續台南」雙管齊下投入治水及水資源開發的水環境建設，以因應極端氣候的加劇，並規劃興建1萬1170戶社宅，其中已動工6124戶、已決標及招商有4466戶，招標中則有580戶。

以及「文化台南」方面，台南旅宿業家數及成長數穩坐六都之冠，今年適逢台南400，包括「台灣燈會」、「台灣文博會」、「台灣設計展」，以及「紅球台南」等精彩活動，吸引逾2000萬人次旅客，創造超過300億元產值。

至於「榮耀台南」方面，今年一整年參與國內外各項評比，獲得468項獎項，也是6年來最多，這項榮耀屬於每一名市民。（編輯：郭諭儒）1131224