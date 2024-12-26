高雄跨年夜 捷運及輕軌延長營運、加密班距

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）「2025高雄跨年晚會」將於12月31日在高雄夢時代旁舉行，高雄捷運公司今天表示，高捷及輕軌均延長營運時間至翌日凌晨2時及1時30分；此外，輕軌C4站及C5站不開放旅客上下車。

高雄捷運公司今天發布新聞稿指出，12月31日高雄捷運延長營運至翌日凌晨2時，高雄輕軌延長營運時間至翌日凌晨1時30分；高雄輕軌12月31日下午5時起至營運結束時間，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站均不開放旅客上下車。

高捷公司表示，跨年活動當天為上班日，預估下午4時30分後，前往活動會場人潮逐漸增加，高雄捷運與輕軌將加密班距載客，疏運大量活動人潮。

捷運紅線下午4時30分起將加密班距至4分鐘，並於凌晨12時啟動R3小港站至R19楠梓科技園區站3分鐘班距、R19楠梓科技園區站至RK1岡山車站6分鐘班距，部分列車只行駛至R19楠梓科技園區站，往R20後勁站以北旅客，須配合於R19楠梓科技園區站換車。

高捷公司建議民眾搭乘捷運至R6凱旋站由3號出口步行前往，R6凱旋站現場不販售單程票，可多用電子票證、信用卡進站搭車；此外，自12月31日下午1時起，停售捷運系統腳踏車客票，波波球等物品或其他危險物品均禁止攜入車站。

另外，為服務參加元旦升旗民眾，高雄捷運114年1月1日將提早發出首班列車，各端點時刻為紅線R3小港站上午5時6分、RK1岡山車站上午4時39分；橘線O1哈瑪星站上午5時23分、OT1大寮站上午5時8分。

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高雄市政府今天也公開跨年卡司演出順序，由麋先生、告五人、滅火器接力開場，並邀韓星2NE1成員Dara助陣，壓軸由徐佳瑩擔綱，盧廣仲於倒數後熱唱到凌晨1時。

今年在華視無線台、年代MUCH、MOD壹綜合及MOMOTV從晚間7時全程轉播，中華電信MOD、Hami Video獨家多視角、高雄廣播電台FM94.3也從晚間7時播出；網路平台LINE TODAY、臉書、YouTube等自晚間6時55分起直播。（編輯：陳仁華）1131226