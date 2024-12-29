嘉義梅山公園梅花已開1成 下一波寒流到來將盛開

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）嘉義縣梅山鄉梅山公園數千株梅花，目前已開1成，當地人士說，下一波寒流到來，將全面盛開；鄉公所2025年元旦在此舉辦梅花茶會，歡迎各地旅客來園品茶及賞花。

梅山文教基金會昨天在臉書貼文指出，梅山公園梅花已開1成多，再一波大寒流來，應該就會盛開了，敬請期待。

梅山鄉公所今天說，2025年元旦上午與梅山鄉茶藝推廣協會合辦元旦梅花茶會，歡迎鄉親與各地旅客來梅山公園品茶及賞花；另外，梅山公園最新花況會隨時在臉書社群「台3明珠-梅山公園」更新報導。

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嘉義縣文化觀光局表示，梅山公園位於梅山鄉市區占地6公頃，當年是嘉義八景之一的「梅坑月霽」所在，日治昭和9年（西元1934年）即開始種植梅樹，目前約有3000株。每年耶誕節開始到農曆年間是賞花季節，是台灣欣賞梅花的勝地之一。

梅山公園依山勢闢建，沿鵝卵石步道漫遊而上，滿園翠綠，景色宜人，園中遍植梅樹、桃、李、牡丹、杜鵑、櫻花、聖誕紅等花木，景致繽紛迷人。（編輯：李淑華）1131229