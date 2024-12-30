侯友宜：塭仔圳115年完成開發 建構輔大大學城

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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市塭仔圳重劃區內莊泰路部分路段即將於114年1月完工通車，市長侯友宜今天視察時要求115年底前完成開發，希望建構輔大大學城及兼具長輩及兒童的社福醫療照顧體系。

塭仔圳重劃區繼3月完成領航路並通車，銜接領航路與中正路間的「莊泰路」預計明年農曆年前完工並開放通車，因此，侯友宜在新北市議會議長蔣根煌、國民黨立委洪孟楷及議員、里長等地方人士陪同下，視察莊泰路的工程進度。

蔣根煌表示，配合塭仔圳重劃，當地有很多民眾搬離到外地租屋，希望市府能加速開發，讓居民能早日返回居住，同時，也希望輔仁大學附設醫院能建構照顧兒童及老人的醫療體系。

洪孟楷表示，世界各大城市都有大學特區概念，以營造城市和大學共融發展，因此，希望建構輔大特區的概念來作整體開發。

侯友宜表示，領航路今年3月先開通，讓救護車前往輔大醫院急診時間能節省5分鐘，銜接領航路與中正路間的莊泰路約700公尺路段，預計明年農曆年前完工並開放通車。

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他表示，莊泰路能分散新莊三泰路通往中正路的車流量，也讓用路人往來新北大道與中環路時更為便利，約可縮短區域10分鐘的通勤車程。這條路還預留五泰輕軌的路廊，是塭仔圳很重要的南北雙向道路。

他強調，在重劃區內公園、停車場及滯洪池等公共設施一步步到位，希望能在115年底開發完成，讓市民能儘早搬回及生活，以及建構輔大大學城，同時能建立輔大醫院緊急醫療體系外，還有以全人方向規劃及照顧長輩及兒童醫療健康的社福體系。（編輯：張銘坤）1131230

新北市塭仔圳重劃區內莊泰路部分路段即將於114年1月完工通車，約可縮短區域10分鐘的通勤車程。中央社記者王鴻國攝 113年12月30日