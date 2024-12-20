新北新莊潭底溝長年惡臭遭抨 水利局推改善工程

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北20日電）新北新莊區潭底溝排水不順衍生惡臭，民代長年抨擊。市府水利局今天表示，已整理潭底溝周邊河道清淤；將更新抽水站機組，增設將近1公里子溝，以改善惡名昭彰臭味。

市長侯友宜今天視察新莊區潭底溝排水改善工程，聽取水利局簡報施工成果，並期許潭底溝抽水站機組更新及站體更新工程，如期如質完成。

潭底溝長年惡臭，下雨天變成「彩虹河川」，是南新莊地區居民難忍的夢魘，市議員長年要求改善。國民黨籍議長蔣根煌、戴湘儀、民眾黨籍市議員陳世軒、民進黨議員翁震洲今天也陪同視察。

議員們紛紛感謝市府改善惡臭環境，但也盼望要從污染源頭管理，新北市肉品市場改善污水處理設施，也要加重處罰涉嫌偷排放的污染工廠，並加速後續工程腳步。

水利局說，臭味肇因潭底溝的溝底比塔寮坑溪的溪底低，加上潭底溝沿岸有許多工廠，排水不易流動，污水及污泥常沉滯引發惡臭。

水利局表示，解決方案是設置子溝加速流水整治。另外，潭底溝抽水站也更新機組，可將子溝流水抽排到塔寮坑溪，進而優化抽水效能，加速子溝的排流速度，就能有效改善臭味。

水利局說，今年9月開始整理潭底溝與塔寮坑溪匯流處、抽水站閘門前後、民安橋至龍安橋間的河道，已於10月底清淤渠底不平處，也設置臨時抽水機組，展現初步改善成效。

長期方案是推動潭底溝抽水站機組更新工程，因應內政部國土管理署縮減補助經費，採2階段招標。其中，第1標閘門共構站工程，已在10月31日開工，預計在潭底溝龍安橋至抽水站施作972公尺的子溝，並在現有閘門位置新設3台機組的抽水站。

至於第2標工程，主要為原抽水站的改建，水利局說，目前還在爭取國土署經費。（編輯：林恕暉）1131220