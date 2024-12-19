新北歡送6隻退役警犬 授榮譽獎章媒合領養家庭

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市警局今天為6隻已退休4個月的警犬辦歡送會，頒授榮譽獎章。警局說，向守護城市的忠誠夥伴致敬。領養警犬的家庭也與會，從領犬員手上接過牽繩，象徵退休後展開新生命。

市警察局表示，今年8月已經退休的工作犬，包括「福星」、「亮亮」、「飛達」、「首領」、Xina及Yutu。

警局說，緝毒犬、偵爆犬與血跡偵搜犬，負責歡樂耶誕城、海洋音樂祭、萬金石馬拉松等大型活動治安臨檢；或正副總統安維檢查，也會協助刑案現場調查可疑血跡，幫助破案。

市長侯友宜逐一將榮譽獎章掛在警犬的脖子上，他致詞時表示，感謝警犬對維護治安的貢獻，也感謝領犬員的照顧，並相信下個主人會陪伴共度退休生活。

警犬隊長馬清基說，目前有22隻警犬服勤，服從訓練、嗅覺技能等，是每天必備的培訓。警犬4至7年服役期滿後，經文件篩選、電訪、現場互動及環境檢查後，會媒合認領家庭找到好歸宿。

警犬Yutu的領養人林宜靜說，緝毒犬英雄為社會貢獻許多，退休後應享受寵物人生。她會讓孩子會學著分工照顧Yutu，透過照顧一起陪伴與成長。

偵爆犬「首領」因皮膚病與貧血問題，多次求助獸醫治療，照顧「首領」的獸醫陳宇威決定成為領養人。他說，「首領」不像一般常見拉不拉多犬親人，需要很多時間熟悉，但具有可愛搞笑的魅力，盼望繼續陪伴幫牠減肥。

警方說，退役警犬的領養人會透過社群平台，記錄警犬的退休生活，確保在新環境中過得健康。（編輯：李錫璋）1131219