退休警犬「福星」人氣旺 代言消警月曆吸睛焦點

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）退休警犬「福星」今天很忙，除參加2025消防形象月曆、市警局桌曆拍攝與發表，也參加「毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」，近距離接觸讓民眾瞭解工作犬的訓練、技能，與退休後的好歸宿。

新北市警局警犬隊長馬清基今晚接受中央社記者電訪表示，「福星」為拉不拉多公犬，曾是全台唯一的血跡偵蒐犬，被訓練成在刑案現場，可分辨不同物種的些微血跡味道，提供鑑識組迅速蒐證偵辦。

因「福星」小時候超萌，其領犬員林志倫設臉書Facebook粉絲團，圈粉逾萬人，在IG設帳號，粉絲人數高達4萬多人。

「福星」參加過許多重要刑案的偵辦，成為破案的關鍵。今年滿7歲，與牠的兄弟偵爆犬「亮亮」、「飛達」，都於8月退休。

馬清基說，除領犬員林志倫認養照顧福星，其餘「首領」、Xina、緝毒犬Yutu也都找到認養家庭。

但這6隻退休警犬並未閒著，警犬隊請牠們「重出江湖」擔任2025年限量版桌曆主角，繼續貢獻。市警局今天與惠光導盲犬教育基金會合作，參加「毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」，300本桌曆全粉絲收集的發票兌換一空。

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親自到場的「福星」更是人氣王，與林志倫親切互動，吸引現場手機與目光焦點。牠今天很忙，稍早也參加2025消防形象月曆的發表，「福星」也是3月的消防月曆代言人，與林志倫、救護義消饒宗璇、工作犬Hana一起入鏡。

市警局將於12月中旬，為6隻退休警犬舉辦隆重退休儀式，以表感謝。市長侯友宜表示，看著這批警犬一路成長，相當不捨也感謝其對維護治安的貢獻，相信下個主人會陪伴共度退休生活。

馬清基說，警犬隊目前有22隻警犬服勤，服從訓練、嗅覺技能等，是每天必備的培訓。對待犬隻都平等，並未授階。4至7年服役期滿後，會媒合認領家庭找到好歸宿。（編輯：張銘坤）1131130

退休警犬「福星」30日現身新北市參與「2024毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」，與領犬員林志倫（中）互動，也受到大批民眾熱烈歡迎。（新北市警察局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年11月30日

新北市動物保護防疫處30日在板橋區舉辦「2024毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」，警察局長廖訓誠（右2）也到場參與，發放警犬桌曆給民眾。（新北市警察局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年11月30日