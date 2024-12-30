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財劃法修法 屏東藍綠陣營隔空抨擊

2024/12/30 16:44（12/30 17:36 更新）
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立院日前三讀通過財劃法修正，國民黨屏東縣黨部30日舉行「支持財劃法修正案把餅做大 分配更公平、經費更穩定」記者會，黨籍立委蘇清泉（前右2）出席，認為財劃法修正讓地方提升財政自主。中央社記者李卉婷攝 113年12月30日
立院日前三讀通過財劃法修正，國民黨屏東縣黨部30日舉行「支持財劃法修正案把餅做大 分配更公平、經費更穩定」記者會，黨籍立委蘇清泉（前右2）出席，認為財劃法修正讓地方提升財政自主。中央社記者李卉婷攝 113年12月30日
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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）立法院日前三讀通過財劃法修正，國民黨屏東縣黨部支持修正案讓分配更公平、經費更穩定；民進黨屏東縣黨部則直言，屏東來自中央挹注減少，南北差距擴大。雙方隔空互相抨擊。

國民黨屏東縣黨部今天邀集黨籍縣議員、鄉鎮市長等舉行「支持財劃法修正案把餅做大-分配更公平、經費更穩定」記者會，立委蘇清泉會中指出，財劃法將中央統籌分配款從過去70%調降至65%，地方縣市增加至35%，目的在增加地方稅收比例，改善基層建設與福利，堅持福國利民主張與多數民意站在一起努力向前，但因民進黨極盡抹黑、扭曲。

蘇清泉直言，民進黨稱屏東縣將損失民國114年度計畫型補助款新台幣195億元，但統籌分配款與計畫型補助款是兩碼事，統籌分配款由地方財政自主運用，計畫型補助款為中央依行政裁量與地方需求等發放。

國民黨屏東縣議員曾義雄指出，行政院長卓榮泰28日宣布高鐵南延屏東路線定案，所以補助款並沒有縮水或延宕。

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針對國民黨記者會，民進黨屏東縣黨部今天新聞稿回應指出，藍白聯手蠻橫通過財劃法修正案，明顯重北輕南，以國民黨執政縣市為分配重點，造成屏東縣來自中央的挹注減少，未來大型建設求助無門，南北城鄉差距勢必愈來愈大。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道指出，依據藍白通過內容，屏東縣分配增幅，是全國非6都倒數第1，人均分配稅款也是全國非6都倒數第2，讓屏東人情何以堪。（編輯：郭諭儒）1131230

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