屏東綠鬣蜥移除135人完訓 1月加開2場

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（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東縣政府昨天辦理首場移除綠鬣蜥教育訓練課程，指導民眾依林業及自然保育署指引進行移除，共135人完訓。縣府預計明年1月加開2場課程，1月14日報名開跑。

縣府在屏東市辦理移除綠鬣蜥教育訓練課程，依縣府資訊，共150人報名，其中135人完成訓練。受訓民眾後續待林保署建置完成移除上傳資料的APP後將正式投入移除工作。

屏東縣政府農業處長鄭永裕今天表示，在林保署完成移除回報APP建置前這段期間，若民眾有移除入侵農田或住宅綠鬣蜥，縣府明年元旦起將在屏東縣動物之家設置暫時兌換點，週一至週五早上8時至下午5時持續提供農產品供民眾兌換。

農業處新聞稿表示，為服務屏中及屏南民眾，預計在2025年1月21、22日分別於東港及恆春各加開1場課程，將於1月14日下午5時在縣府及農業處官網開放線上報名，凡年滿18歲以上設籍屏東縣民眾可備妥身分證線上報名，名額各100名。

農業處指出，縣府自2019年起首創以兌換農產品方式獎勵民眾移除入侵農田或住宅的綠鬣蜥，今年截至12月30日止已移除4萬4357隻，其中民眾移除數量為1萬3300隻。未來林保署開放全民受訓並加入移除工作後，預估民眾移除數量將更可觀，因此原有2處消防隊兌換點將自明年1月1日起停止受理民眾兌換，除準備銜接林保署兌換獎勵外，也減少消防隊在打火及救護工作外負擔。

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農業處提及，所有完成訓練民眾都要依循林保署公布的「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉各項準則進行移除工作。

依林保署「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」，移除原則有「三要三不」，三要分別為人員要訓練、過程要安全、方法要適合；三不則為不戲謔、不獵奇、不污名化。移除關注重點包含在生態保育與生命教育間求取平衡，避免發生虐待情事，以及避免僅於短期內進行區域或體型選擇性捕捉，應依季節或地點特性，持續性捕捉移除，限制野化族群擴張。（編輯：謝雅竹）1131231