屏東綠鬣蜥移除教育訓練 12/23開放報名

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）屏東縣政府將於今年12月30日舉辦「綠鬣蜥移除教育訓練課程」，提供民眾相關專業知識及操作技能，並確保民眾使用合於規範工具進行移除，12月23日起開放線上報名。

屏東縣政府農業處發布新聞稿表示，因應外來入侵物種綠鬣蜥氾濫，將辦理課程教導學員，以合於規範方式移除綠鬣蜥。報名資格為年滿18歲屏東縣民，將開放150名受訓名額。為確保綠鬣蜥移除行為符合法規並維護動物福祉，完成受訓課程學員在接受訓練後，必須簽署綠鬣蜥移除公約，內容包括安全注意事項及不可虐待、拍照上傳等爭議性行為。

農業處強調，保護生態環境、避免外來種影響生態，並非短時間能完成的事，而是項需要持續推進的長期工作，呼籲縣民成為生態保護夥伴，積極參與移除外來入侵物種工作，共同守護屏東綠色家園，遏制外來入侵物種綠鬣蜥對本土生物多樣性危害。

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「綠鬣蜥移除教育訓練課程」採線上報名方式，有興趣民眾可自12月23日下午5時於屏東縣政府及農業處官網報名。此次訓練課程將於12月30日於縣府南棟3樓301多媒體廳進行。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，為避免網路上可能詐騙行為，如非縣府所公告訓練相關資訊，民眾應保持高度警覺，切勿輕信非縣府公布報名訊息，如在網路社交平台看見相關資訊，應即時向縣府查詢正確資訊，避免受到不實訊息誤導甚至遭詐騙。（編輯：李淑華）1131219