屏東動物之家12/15耶誕野餐 邀飼主攜毛孩同樂

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）為推廣認養代替購買，屏東縣政府12月15日在屏東縣動物之家辦「寵愛相隨‧聖誕野餐Party」，有音樂表演、闖關遊戲等，邀飼主攜毛孩同樂，限額50組，開放報名到12月12日。

屏縣府今天發布新聞稿表示，活動報名費每組2人僅新台幣100元，有超值報名禮包，包含野餐墊、聖誕杯子蛋糕及100元園遊券，如果帶寵物，可額外獲100元園遊券；此外，每組報名民眾可領抽獎券2張，有機會抽中寵物金項圈、折疊腳踏車及全聯實業股份有限公司禮券等超值獎項，每人最多可報名2組，額滿為止，報名網址https://reurl.cc/G5ZLYZ。

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屏縣府農業處長鄭永裕說，歡迎被領養的毛孩回娘家屏東動物之家，回顧認養時溫馨時刻。另外，屏東動物之家寵物公園2期工程將啟動，將提供更安全、舒適開放式空間，讓飼主和毛孩享受優質互動環境，鼓勵民眾善用這片友善空間，閒暇時帶毛小孩運動。

屏縣府表示，持續推廣動物友善政策，深化以認養代替購買、認養不棄養的動物保護觀念，期望更多人關注動保及生命教育議題，更多活動及毛孩認養資訊可搜尋社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「屏東縣政府農業處犬貓認養及動物保護教育宣導推廣專區」（https://www.facebook.com/profile.php?id=100069125923586）。（編輯：李明宗）1131128