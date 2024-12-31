台南捷運藍延線環評首場會議 關注交通黑暗期及噪音

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市政府加速台南捷運第1期藍線延伸線計畫進度，已完成環境影響評估成果，昨天召開首場公開會議，沿線居民多關注施工交通黑暗期、噪音振動干擾等，將納入評估研參。

台南市政府交通局昨天在仁德區仁義里活動中心召開第1期藍線延伸線環境影響評估作業首場公開會議，說明環評內容，環境影響說明書主要內容12月20日已刊登於環境部環評開發案論壇。

交通局今天指出，環境影響說明書調查內容，包含沿線氣象、空氣品質、噪音與振動、河川水文水質、土壤、地質及地形、廢棄物、生態、景觀及遊憩、社會經濟、交通、文化等，確實評估施工、營運階段對周遭環境影響及提出減輕對策。

會中沿線居民多關注施工交通黑暗期及改善措施、完工後道路縮減對車流影響程度、高架系統對景觀視覺衝擊、施工及營運期噪音振動干擾及處置方式等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通局表示，屆時將要求施工單位提出嚴謹交通維持計畫與替代行車動線，周遭交通影響務必降到最低，重新檢討完工後車道布設，維持現有車道數及留設人行道，透過量體輕化及綠化設計優化視覺景觀，且設置監測點及滾動式調整減輕噪音振動。

南捷1期藍線延伸線預定召開3場環評作業公開會，其他2場分別是民國114年1月6日、8日在歸仁區歸仁里活動中心及關廟區山西宮會議室。1期藍線延伸線規劃路線全長14.99公里、15座車站，系統型式延續1期藍線採高架單軌系統，服務範圍從仁德轉運站往東延伸至歸仁及關廟。（編輯：孫承武）1131231