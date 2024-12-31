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金門縣府主管人事異動 新任秘書長元旦上任

2024/12/31 14:14（12/31 14:31 更新）
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金門縣人事處31日表示，現任縣府參議呂清福將於民國114年1月1日出任秘書長。圖為呂清福24日出席金門酒廠活動時上台致詞。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月31日
金門縣人事處31日表示，現任縣府參議呂清福將於民國114年1月1日出任秘書長。圖為呂清福24日出席金門酒廠活動時上台致詞。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月31日
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（中央社記者吳玟嶸金門縣31日電）金門縣人事處今天表示，金門縣府秘書長由現任縣府參議呂清福出任，人事派令於民國114年1月1日生效；另現任財政處長陳國庭於114年1月15日調任縣府參議。

金門縣人事處今天透過新聞稿表示，金門縣府已在12月30日發布新任秘書長呂清福人事派令，並自114年1月1日生效。呂清福現年64歲，銘傳大學公共事務學系碩士，83年公務人員高等考試二級考試土地行政科及格，曾任金門國家公園管理處技正、課長、金門縣地政局副局長、局長、金門縣觀光處、財政處副處長及參議等職務。

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人事處表示，另現任金門縣政府財政處長陳國庭，於114年1月15日調任參議職務，其人事派令也在昨天發布。陳國庭現年50歲，國立中央大學財務管理學系畢業，83年公務人員高等考試三級考試財稅行政科及格，曾任金門縣財政處科長、副處長、處長、金門縣稅務局副局長及局長等職務。

據了解，金門縣府在114年年初仍將有主管人事異動，包括114年1月16日金門縣建設處預計分設「產業發展處」與「城鄉發展處」等，將有部分主管異動。（編輯：謝雅竹）1131231

呂清福
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