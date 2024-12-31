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春節連假 花蓮慈濟醫院開設上午假日門診

2024/12/31 16:38（12/31 16:41 更新）
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農曆春節連假即將到來，花蓮慈濟醫院延續往年門診服務，自2025年1月28日起至31日規畫開設上午假日門診，提供兒科、內科、外科及呼吸道傳染病疫情特別門診服務。圖為兒科醫師為幼童看診情形。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 113年12月31日
農曆春節連假即將到來，花蓮慈濟醫院延續往年門診服務，自2025年1月28日起至31日規畫開設上午假日門診，提供兒科、內科、外科及呼吸道傳染病疫情特別門診服務。圖為兒科醫師為幼童看診情形。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 113年12月31日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）春節連假花蓮慈濟醫院延續往年門診服務，自2025年1月28日起到31日開設上午假日門診，提供兒科、內科、外科及呼吸道傳染病疫情特別門診服務；各科門診2月1日恢復正常。

今年農曆新年假期長達9天，流感、疫情無休假，花蓮慈濟醫院醫療團隊祝福民眾在春節假期平安，也提醒民眾保持良好飲食衛生習慣，疾病不上身；同時注意天氣變化，做好保暖措施，遠離疾病。

每年春節連續假期，返鄉的遊子與各地遊客紛紛來到花蓮，花蓮慈濟醫院團隊是守護東部民眾健康的堅強後盾，今年春節假期，仍延續往年慣例，設立兒科、內科、外科醫師，提供上午門診服務。

另外，配合春節假期，若有慢性病人回診日期或持有的慢性病連續處方箋且給藥用盡日，落在春節期間（1月25日至2月2日之間），1月15日起可提前回診、領藥，避免中斷用藥，安心過好年。

花蓮慈濟醫院表示，春節期間急診提供24小時醫療服務。各醫療科門診將在2月1日恢復正常門診。（編輯：郭諭儒）1131231

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