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台南空氣品質不佳 市府應變中心啟動

2025/1/1 15:23（1/1 15:36 更新）
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台南地區1日空氣品質不佳，環保局指出，市府各單位與環保局協力展開空污應變行動，清晨5時就已派出洗街車執行道路清潔，並通知逾100處營建工地增加灑水頻率，也要求60家大型固定污染源實施降載減排。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月1日
台南地區1日空氣品質不佳，環保局指出，市府各單位與環保局協力展開空污應變行動，清晨5時就已派出洗街車執行道路清潔，並通知逾100處營建工地增加灑水頻率，也要求60家大型固定污染源實施降載減排。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月1日
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）東北風攜帶境外污染物導致今天台灣西半部空氣品質受影響，台南測站中午時達「對所有族群不健康」等級，市府啟動應變指揮中心，預計午後將逐漸改善。

台南市政府環保局新聞稿指出，截至中午12時，台南測站空氣品質達「對所有族群不健康」等級，新營、善化及安南測站則為「對敏感族群不健康」等級。

台南市環保局指出，市府各單位與環保局協力展開空污應變行動，清晨5時就已派出洗街車執行道路清潔，並通知逾100處營建工地增加灑水頻率，以及要求60家大型固定污染源實施降載減排。

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環保局指出，今天派員在醫院周邊進行機車怠速稽查、重點路段執行柴油車目視判煙，加強管制移動污染源，同時由市府相關局處通知所屬敏感族群機構等134家單位做好防護措施，並透過跑馬燈、大型路口電視牆等方式，提醒市民減少戶外活動。

環保局指出，建議民眾隨時關注空氣品質變化啟動應變作為，可留意空氣品質監測網，環保局每日更新，並提供即時空氣品質訊息。（編輯：謝雅竹）1140101

#台南市政府環保局
#空氣品質
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