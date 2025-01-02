台南公車路網重整 統聯客運1/3接手「9路」

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台南公車路網重整，台南市政府今天宣布，統聯客運1月3日起將接手台南市「9路」生活公車，每天37班次增至40班次，並依路況、時段需求採用中型巴士及9人小巴混和調度。

台南市交通局今天發布新聞稿指出，去年配合公車路網重整，引進2家新進業者，繼巨業交通上線後，統聯客運也將通車營運，1月3日起將接手「9路」生活公車。

交通局表示，統聯客運接手「9路」生活公車後，每天37班次增至40班次，起點從台南火車站調整為台南轉運站，終點延伸到「東溪埔寮福安宮」，新增服務「新吉工業區」，路線更便利。

此外，「9路」在安南區路段行經公親里道路，會車不易，統聯客運採用中型巴士和9人座小巴混和調度行駛，兼顧行車安全和尖離峰載客人數。

「9路」生活公車由台南轉運站往返東溪埔寮福安宮，途經台南火車站、台南二中、大光國小、延平市場（長榮路）、瀛海中學、怡安路口、長安國小、新寮、公親里活動中心、新吉工業區、新復里、北極殿等。（編輯：郭諭儒）1140102