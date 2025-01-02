國際學生交流 新北媒合30國330學生分享體驗文化

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市教育局今天表示，民國113年媒合30國約330名國際學生進入校園，體驗手作傳統童玩、分享東西方節慶及製作體驗美食。

教育局新住民國際文教科長林玉婷告訴中央社記者，112年起建置國際交流媒合大平台，結合扶輪社、大專院校等逾100個產官學民單位，媒合國際學生入校交流體驗，讓新北學子不出國也能交朋友。

教育局統計，113年共有羅馬尼亞、奈及利亞、阿根廷等30國，包括短期志工入校服務，或1年期的交換學生等，共330名國際學生來新北。

教育局透過新聞稿表示，金山高中學生劉宸瑜之前透過線上交流，向法國及荷蘭國際學伴介紹新北特色小吃「芋圓」；這次親自讓學伴體驗芋圓DIY樂趣，搭配熱呼呼的在地小吃蕃薯甜湯。

金山高中校長陳玉桂接受記者電訪表示，去年11月、12月也有日本與越南高中學生到校交流，體驗運用「電火石」的傳統磺火捕魚；交流激勵台灣學生肯定自信本土文化，也學習第二外語，在歡送會時，全程以英語發表感想。

崇光中學德國學生Minou HINTZE（李羽）至烏來國中小，分享德國人如何過耶誕節；台德學生布置耶誕樹，挑選馴鹿、雪花等吊飾並許願；李羽並品嚐泰雅族經典的香蕉飯，度過另類耶誕團聚溫馨氛圍。

金陵女中雙語實驗班邀法國、奧地利、英國大專院校外籍生品嚐包種茶，從茶藝感受細膩的東方飲茶文化。英國外籍生James回饋分享，英式下午茶多在下午4時，搭配典型的三層架點心，呈現優雅韻味，也是重要社交活動。

淡江大學華語中心的日本國際實習生渡邊，帶領板橋區沙崙國小師生，製作日本江戶時代童玩「紙老虎」，且運用空氣對流使紙老虎跑動，將文化、傳統工藝融入科學教育，並進行「獅虎賽跑」挑戰賽。

渡邊分享，紙老虎圖騰象徵勇氣與力量，祈願兒童健康，與台灣的獅子圖騰象徵避邪、祈福意涵相似。很高興透過交流，認識不同國家的祈願文化及童玩多樣性。

AIESEC國際經濟商管學生會國際見習生Tina來自越南，至雙溪高中教學生製作越南煎餅。蔡姓學生分享，越南煎餅很像台灣蛋餅，但餅皮有薑黃粉，並藏著滿滿餡料。（編輯：方沛清）1140102