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陳亭妃：森霸電廠未完成立院要求前 不得核發執照

2025/1/2 17:43
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（中央社記者張榮祥台南2日電）立法院經濟委員會今天考察台南地區經濟建設概況，民進黨籍立委陳亭妃表示，森霸電廠若未完成委員會決議回饋金及安全資料等要求前，經濟部能源署不得發給二期電業執照。

陳亭妃今天指出，森霸電廠議題在地方鬧得沸沸揚揚，包括一期工程未依環評規定給付新台幣21.6億元回饋金、二期工程管路安全性、及二期回饋金不公平性等問題，迄今未妥善處理。

陳亭妃表示，立法院經濟委員會決議，森霸一期回饋金爭議，環境部必須要求依環評規定辦理，能源署則要求一期回饋金在未依環評內容撥付前，必須先依目前電協金管理辦法補提民國108年至112年電協金；能源署要求一期回饋金未依環評內容撥付前，113年以後森霸電廠仍依電協金管理辦法規定辦理。

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此外，森霸二期已進入試運轉階段，能源署要求森霸電廠提供二期試運轉檢測資料，公開天然氣管線安全資料，設置天然氣管線定期監測系統，並召開地方說明會。若森霸電廠未完成委員會要求，能源署不得核發森霸二期電業執照。

森霸電廠位於台南市山上區，一期運作中，二期試運轉，陳亭妃希望能源署監督森霸具體執行委員會決議內容，以人民安全及權益為基本原則。（編輯：李淑華）1140102

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