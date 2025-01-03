高雄仁武第2處公托啟用 首批20名額全搶光

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄仁武第2處公共托嬰中心今天啟用，此處運用老人活動中心2樓部分空間改建，月費新台幣9000元，第1胎至第3胎補助7000元至9000元，目前開放收托20人已報名額滿。

高雄仁武區第2處公共托育機構「仁武文南公共托嬰中心」今天開幕啟用，由財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會承辦，運用仁武區老人活動中心2樓部分空間改建而成，營造適合孩童開創及探索環境，並提供專業、優質托育服務。活動中心原本提供長輩據點服務，現在更融合幼兒托育服務，未來幼兒可與爺爺奶奶一同互動、歡度節慶，實現「老幼共融」。

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高雄市長陳其邁致詞表示，「仁武文南公共托嬰中心」是今年首處開幕的公共托育機構，是市府送給仁武區家長新年大禮，為高雄市第61處、仁武區第2處公共托育機構，今年陸續在仁武灣內國小及仁武安居社會住宅布建2處公共托育機構，未來2年全市將達85處。

高雄市社會局說明，仁武文南公托中心面積173.57平方公尺，去年12月16日起先收托20名幼兒，目前已報名額滿。工作人員有主任1人、護理師及廚工各1人，托育人員5人。月費9000元，第1胎托育補助7000元，家長每月負擔2000元；第2胎托育補助8000元，家長負擔1000元；第3胎托育補助9000元，家長不需付費。（編輯：郭諭儒）1140103