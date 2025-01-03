台東人生活幫手TTPush APP 推出10年會員破13萬

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）融入台東人日常生活工具TTPush程式，今年邁入第10週年，今天也宣布會員數突破13萬，占台東總人口數21萬人的61%。台東縣政府表示，今年將有全新春節活動。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，自TTPush APP推出以來，已成功台東將「數位治理」、「數位轉型」、「健康生活」與「永續環境」等目標整合進手機平台，並成為台東縣民日常生活中不可或缺的工具。

隨著會員數量快速增長，TTPush的多項功能和服務，如縣政資訊、交通服務、金幣消費系統等，均深受用戶好評，並屢獲國內外獎項，2024年獲全球智慧城市聯盟（GO SMART）獎項及行政院第7屆政府服務獎。

台東縣長饒慶鈴表示，TTPush能夠再創新局面達到另一里程碑，這不僅是對台東推動智慧城市與縣政服務的肯定，也是民眾對TTPush信賴的見證。TTPush金幣消費特約商店超過600家，遍及全台東各個鄉鎮，年度發送金幣數量超過1億枚，金幣效益帶來磁吸效應，促進會員數量持續增長，縣府除持續優化TTPush產品功能，並幫助更多產業實現精準的行銷與創造更高的經濟價值。

台東縣政府表示，TTPush在2025年春節活動期間（1月6日至1月20日），用戶可在TTPush特約店家單筆消費滿500元，即可獲得抽獎資格，最多可參加5次，並有機會抽中金幣回饋。

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金幣抽獎將於1月23日晚間進行直播，首次推出金幣競標活動，會員可以使用台東金幣競標春節伴手禮。此外，為慶祝小龍年（蛇）年春節，TTPush將發放60萬枚金幣，寓意「66大順」，幫助會員實現各種願望。從1月28日（除夕）至2月2日（初五），TTPush將連續6天每日發放5000個數位紅包，並結合趣味年節問答，會員可在春節期間搶金幣迎新年。

TTPush是由台東縣政府推出的一個集成多項功能的APP，TTPush不僅提供縣政資訊、交通服務和數位金幣消費系統，還結合了健康與環境數據，幫助民眾實現智慧生活。（編輯：謝雅竹）1140103