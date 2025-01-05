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佛光山惠中寺台中寒冬送暖 1450福田戶過好年

2025/1/5 13:03
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）佛光山台中惠中寺今天舉辦「慶祝法寶節寒冬送暖活動」，立法院副院長江啟臣等民代與佛光山中區總住持覺居法師，一起致贈關懷金及生活物資，撫慰1450福田戶過好年。

惠中寺上午攜手佛光山慈悲社會福利基金會舉行「慶祝法寶節寒冬送暖活動」，佛光山慈善院長依來法師、江啟臣與國民黨立委楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋，以及多名藍綠台中市議員都出席平安祈福儀式，中市府民政局長吳世瑋並代表頒發感謝狀給慷慨解囊善心人士。

惠中寺說明，今天送暖活動，除發放價值約新台幣1500元物資箱，內有油、米、麵等民生用品，還致贈關懷金3600元、惠中寺「祝福小紅包」、星雲法師「向前有路 光明在望」一筆字春聯墨寶，同時提供民眾品嚐臘八粥等活動。

江啟臣表示，星雲法師的「向前有路 光明在望」墨寶，在歲末年終時刻，如果大家心中迷茫，將這8個字唸出來，相信瞬間就會轉念，佛光山除教化人心及公益社會，甚至寒冬送暖，希望社會每個角落都能有陽光大道，感受社會溫暖。

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江啟臣指出，在社會當中，政府能力有限，但民力無窮，佛光山就是很重要民力，讓大家都能感受社會溫暖，也能感受到覺居法師提到的「廣結善緣」，不只跟社會，在國際也要廣結善緣，希望大家心中都能感受到溫暖。

惠中寺表示，寒冬送暖活動自2011年從關懷600家福田戶開始，在覺居法師帶領及所有佛光人努力下，透過各區里長協助訪視，受惠福田戶已遍及台中市12個行政區，且有逐年增加趨勢。（編輯：陳仁華）1140105

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