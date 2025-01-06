北市聯醫攜手美和科大培育護理人才 實習名額無上限

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）為滿足護理人力需求，台北市立聯合醫院近年積極與各大專院校產學合作，今天再與美和科大簽約，提供不限名額的護理科系學生實習宿舍、每學期6萬元獎助金，培育臨床生力軍。

台北市立聯合醫院今天與美和科技大學簽署建教合作契約，累計與26所大專院校合作，提供護理及長照科系學生臨床實習。

台北市立聯合醫院總院長王智弘致詞表示，超高齡化社會來臨，面對不斷增加的長照與護理人力需求，聯醫積極與各大專院校產學合作，提供安心實習、放心就業的環境，協助學生畢業後順利接軌職場，達到教、考、用合一。

王智弘指出，聯醫擁有7個綜合院區，醫療網絡涵蓋急重症、內科、外科、婦兒科等，期待今後與美和科大共同打造產業及學界雙贏的典範，讓學生盡情發揮、適才適所，培育更多臨床優秀護理及長照生力軍。

美和科技大學校長王建臺說，從護專、技術學院到科大，美和成立近一甲子以來，培養出眾多護理人才到醫療第一線服務，現在每年仍有約400至500名學生畢業並通過護理師國考，他會鼓勵這些南部學子到台北看看，追尋夢想並為未來鋪墊更寬廣的就業道路。

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雙方簽署合作契約後互贈紀念品，王智弘拿出一個杯子，象徵這段合作關係會是「一輩子」；王建臺則帶來2個屏東特色伴手禮，包含內埔鄉青農曾志元的冠軍巧克力，以及與美和科大產學合作的泰武鄉咖啡。

聯醫說明，建教合作名額不限，提供每學期新台幣6萬元的獎助金，於就學第一學年即可申請，來院實習期間也會提供學生宿舍，並輔導考取就業相關證照，若持續留任更有額外留任獎金。（編輯：蕭博文）1140106