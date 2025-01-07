彰縣獲中央補助購置救災機器人 代替人力降低風險

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化縣消防局獲中央補助，購買4具救災機器人及4組無人機投入救災，消防局指出，救災機器人可代替消防員進入火場探測，讓指揮中心掌握火場狀況，也可協助滅火，降低救災風險。

彰化縣政府今天在內政部警政署保安警察第四總隊精誠營區，舉辦「彰化縣智慧消防科技救災」記者會，出席的有彰化縣長王惠美、彰化縣消防局長施順仁等人。

彰縣消防局獲中央補助新台幣3000萬元，購置4具救災機器人及4組無人機，配合人工智慧監控影像防災辨識系統，可以自動辨識火災、水災及交通事故等現場的影音資訊。

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彰縣消防局施順仁接受中央社記者訪問時說，獲中央補助購置救災機器人，機器人可噴水及泡沫滅火，也設有偵測設備，可偵測火場溫度及有毒氣體，同時攝影機也可把現場影像傳回指揮中心，掌握現場狀況，也可降低救災風險。

消防局指出，除救災機器人外，無人機則可突破地形限制，可應用在火災、水域、山區救援，提供即時影像，提高救災效率，降低消防人員搶救的風險。（編輯：李淑華）1140107