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首本國民法官法檢察官辦案手冊 新北檢編寫傳承

2025/1/7 21:05
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（中央社記者趙敏雅新北7日電）國民法官法施行2週年，新北地檢署編寫全國第一本國民法官法檢察官辦案手冊，分享實務經驗，也因應2026年1月1日起，第2階段擴大適用案件新挑戰。

法務部與台灣新北地方檢察署今天上午合辦「國民法官法施行2週年回顧、精進暨辦案手冊發表會」，由新北檢檢察長余麗貞主持，法務部政務次長徐錫祥、前最高檢察署檢察官陳瑞仁、司法院調辦事法官廖晉賦、台灣新北地方法院審判長黃志中等人出席。

徐錫祥說，新北檢在檢察長余麗貞領導下，建立偵查中精神鑑定、量刑調查等創新制度，在法庭上呈現檢察官團隊堅若磐石、團結一致優異表現，並指出2026年1月1日起，10年以上重罪案件適用國民法官法審理後，檢察官將面對更大挑戰，辦案手冊可作為指引。

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余麗貞表示，新北地檢署從國民法官法施行至今，以45件案件居全國地檢署之冠，新北檢在國法案件偵查蒐證、公訴蒞庭表現受肯定，讓她感到驕傲，深覺相關國法案件偵訴銜接、量刑蒐證、司法精神鑑定等辦案經驗應留下紀錄。

余麗貞說，她帶領團隊編寫辦案手冊，以利經驗傳承，供檢察官辦案參考，另也藉由辦案手冊拋磚引玉，期盼各界共同交流國民法官法相關議題，完善偵審程序，為擴大國法案件適用準備。（編輯：林恕暉）1140107

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