敲響議事槌 小小議長體驗營1/15開放線上報名

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）學習民主精神從小開始體驗，立法院將於2月8日在台中霧峰民主議政園區舉辦「小小議長體驗營」，1月15日中午12時開放線上報名，邀請7至9歲的小朋友走進議事殿堂。

位於台中市霧峰區的立法院民主議政園區原是台灣省議會，精省後目前是一座結合歷史、教育與文化的多功能園區，園區內設有民主時刻館、議政博物館、議蘆會館、朝琴紀念館（行政中心），保存了台灣省議會的歷史記憶，更提供參訪者親身體驗議政運作的機會。

立法院中南部服務中心主任邱俊龍表示，「小小議長體驗營」是第1次辦理，為的是讓下一個世代了解台灣一路走來的民主歷程得來不易，從輕鬆活潑的闖關遊戲中體驗，讓孩子們親身感受民主制度的運作。

邱俊龍指出，這次首度邀請7至9歲的小朋友化身小小議長，穿上專屬背心，走進擁有濃厚歷史氛圍的議事殿堂，展開一場充滿驚喜與挑戰的民主探索之旅，活動分為上午場和下午場，每場僅限20名小朋友，名額有限。

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主辦單位表示，這次活動設計多項趣味關卡與互動體驗，小朋友將透過民主劇場導覽、模擬議事流程以及有趣的闖關遊戲，深入了解議會的運作方式，並從實作中學習團隊合作與溝通技巧，打下公共事務參與的基礎。每名參加者還能獲得專屬識別證和小小議長證書，並帶回精美紀念品，留下難忘回憶，活動全程將由家長陪同，共同享受親子互動時光。

立法院民主議政園區完整呈現台灣從地方議政到國會外交的歷史進程，期待未來結合霧峰景點及台中各場館進行更多合作，推廣民主教育與文化旅遊，報名將於15日中午12時開放，採線上報名制，額滿為止。（編輯：李亨山）1140108