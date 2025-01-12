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蘇巧慧：蔡英文春聯人氣高 新北黨部決加印發送

2025/1/12 19:10（1/12 20:16 更新）
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民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（右3）12日到汐止濟德宮分送和總統賴清德、副總統蕭美琴聯名「六順和春」春聯，以及前總統蔡英文「豐衣足食、好住安行」春聯。（蘇巧慧提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月12日
民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（右3）12日到汐止濟德宮分送和總統賴清德、副總統蕭美琴聯名「六順和春」春聯，以及前總統蔡英文「豐衣足食、好住安行」春聯。（蘇巧慧提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月12日
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（中央社記者王鴻國新北12日電）民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今天到中和、汐止等地分送春聯，她表示，近來發放總統賴清德春聯，大受好評；前總統蔡英文春聯人氣高，詢問度破表，黨部決定加碼印製發送。

民進黨新北市黨部指出，黨部不僅印製總統賴清德、副總統蕭美琴及蘇巧慧聯名「六順和春」春聯後，也加印蔡英文「豐衣足食、好住安行」春聯，蘇巧慧今天率隊到中和勝利市場及汐止濟德宮發放，都吸引許多民眾排隊領取。

蘇巧慧表示，她上週和黨部團隊在各地發放賴總統春聯，大受好評，迄今已經發出超過2萬張，蔡英文春聯同樣詢問度破表，可以看出蔡英文的人氣依然非常高，所以，黨部決定加碼印製限量蔡英文春聯，連同賴總統春聯一同發放。

蘇巧慧接受媒體聯訪時表示，今天是在新北市第5場發放總統聯名春聯活動，每一場反應都非常熱烈，上千份春聯大概30分鐘內就會發放完畢，民眾一次領取包括蔡英文的祝福，大家都非常高興。

媒體詢及對國民黨立法院黨團總召傅崐萁才說不會對綠委提罷免，但在民眾黨昨天「111釘孤枝」集會，國民黨就有在現場發起罷免的意見。

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蘇巧慧表示，國民黨一向就是說一套做一套，在國會的表現，即便是通過的國會擴權法案被宣告違憲後，依然繼續提出許多的惡法。國民黨就是害怕民意的憤怒，所以才會加嚴選罷法，把人民的罷免權修掉「我想大家都看在眼裡，看得很清楚」。

媒體追問雲林縣長張麗善昨天北上參與民眾黨集會，引發她想布局選新北市長的聯想，蘇巧慧對此表示，她把自己立委的工作做好，在國會有表現、在地方也盡力的為鄉親服務。至於國民黨的人選，「我想就是讓國民黨自己決定，我會努力成為新北最好的人」。（編輯：李錫璋）1140112

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